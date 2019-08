Crisi di Governo, la Lega chiede chiarezza

La Lega prende in mano l'iniziativa "per parlamentarizzare la crisi" di governo. La mozione di sfiducia al Senato, annunciata dal partito di Matteo Salvini, punta ad accelerare i tempi per sciogliere il rebus della gestione della crisi di governo, voluta dal ministro dell'Interno. "Serve a fare chiarezza, per ufficializzare la crisi", tagliano corto dal Carroccio.



Per i leghisti per aprire la crisi formalmente "serve una mozione su cui votare". Ora la palla passa alla presidente Casellati, che dovrà gestire l'Aula per arrivare al voto. "Noi vogliamo che il Senato si esprima il prima possibile sulla mozione", fanno sapere dalla Lega.