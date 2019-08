Crisi di Governo, i grillini temono per il reddito di cittadinanza

"Nessuno potrà cancellare le 900mila domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza accolte in questi mesi. Questa è la cartina della nostra Italia, in ogni comune dietro ogni numero trovate speranza e voglia di dignità. Grazie Giuseppe Conte!". Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, Giuseppe Brescia (M5s), postando una mappa con tutti i numeri relativi alle domande accolte in ognuno dei circa 8000 comuni italiani sulla base dei dati diffusi dall'Inps.



"Dalla mappa si evince che i primi tre comuni per domande accolte sono Napoli (36.399), Roma (32.905) e Palermo (26.114). A livello nazionale, l'importo medio mensile del reddito di cittadinanza è pari a 525,65 euro. Sono più di 2 milioni le persone coinvolte da questa misura che riguarda circa 800mila nuclei familiari", conclude Brescia.