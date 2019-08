Le Borse europee peggiorano, Milano perde oltre il 2%

Le Borse europee restano negative e Milano, maglia nera, allarga le sue perdite, dopo l'avvio della crisi di governo e con lo spread che sale a un soffio da quota 240. L'indice Ftse Mib scende del 2,35%, penalizzata soprattutto dai bancari. Londra arretra dello 0,3%, Francoforte dell'1,02% e Parigi dello 0,93%. Sui listini pesano anche le tensioni commerciali tra Usa e Cina e i dati negativi sull'export tedesco.



L'apertura della crisi di governo porta nel breve a un aumento dello spread causato dalla maggiore incertezza, ma fa anche sì che si superi la paralisi e che si possano formare nuove maggioranze "più omogenee ed efficaci". E' quanto sostengono gli analisti di Equita Sim nel rapporto elaborato a caldo sugli ultimi sviluppi politici.



"Il leader della Lega Salvini ha aperto ufficialmente la crisi di governo e ha chiesto il voto - è scritto nel report - il primo ministro Conte intende andare in parlamento per verificare la fiducia (probabilmente la settimana successiva a quella di Ferragosto). Seguiranno poi consultazioni da parte del Presidente della Repubblica per verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare alternativa (governo tecnico o governo istituzionale sostenuto da un'alleanza M5s-PD) e, nel caso (a nostro avviso più probabile) che questa non emerga, convocherà nuove elezioni probabilmente per fine ottobre (il 27/10 sembra la data più probabile)".