Trump prolunga sussidio disoccupazione di 400 dollari a settimana

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha firmato quattro decreti che prevedono tagli ai costi del personale, il prolungamento dell'indennità di disoccupazione estesa a 400 dollari a settimana, protezioni per gli inquilini minacciati di sfratto e un rinvio del rimborso dei prestiti studenteschi. Il capo di Stato Usa, ha annunciato ieri il suo pacchetto di aiuti economici durante una conferenza stampa presso il suo campo da golf a Bedminster, nel New Jersey.



"Salveremo i posti di lavoro degli americani - ha detto - e andremo in aiuto ai lavoratori. Vogliamo prenderci cura della nostra gente". Il quarto decreto sospende poi il rimborso dei prestiti studenteschi fino alla fine dell'anno, portando i tassi d'interesse allo 0%.