Giappone, 75 anni fa l'atomica

La città giapponese di Nagasaki commemora, con cerimonie dal profilo basso a causa della pandemia, il 75esimo anniversario della sua distruzione in seguito alla bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti, il 9 agosto 1945. Nagasaki precipito' nell'inferno tre giorni dopo Hiroshima, in un attacco gemello che rese il Giappone il primo e unico Paese al mondo a essere colpito da armi atomiche.



Questa mattina presto, si e' tenuta una messa in memoria delle vittime alla cattedrale di Urakami, vicino al luogo del bombardamento, mentre al memoriale costruito nel Parco della Pace si e' svolta una funzione di commemorazione. Il numero dei partecipanti e' stato drasticamente ridotto rispetto agli anni precedenti, a causa delle misure di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19.