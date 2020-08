Coronavirus, Ricciardi: "Italia sul filo del rasoio"

"Camminiamo su una lama di rasoio. L'Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell'autunno". Lo dice Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, che in un'intervista a Repubblica invita al rispetto delle misure di sicurezza, "mantenimento delle distanze, le mascherine e il lavaggio delle mani. Dove questo non e' possibile, devono intervenire le regole", afferma.



"L'Italia - osserva Ricciardi - rispetto ad altri Paesi ha ascoltato la scienza, almeno a livello nazionale", ma "il virus è indifferente alla politica. Contagia seguendo le sue regole, e i fatti hanno dimostrato che laddove si prendono decisioni divergenti dalla scienza, l'epidemia riprende forza. Questo non danneggia solo la salute, ma anche l'economia", sottolinea Ricciardi.