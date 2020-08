Giustizia, Ermini: "Bene riforma ma no a organo burocratico"

"Il Csm ha sicuramente bisogno di una riforma, perche' quella del 2006 firmata dall'ex ministro Mastella e che nasceva dal lavoro del predecessore leghista Castelli, e' stata mal gestita. Quella di Bonafede non e' tanto una riforma contro il caso Palamara, che sara' affrontato nelle sedi competenti, quanto un intervento su un sistema che si era via via degenerato. Quindi, da questo punto di vista, ben venga la riforma, anche se nel merito bisogna guardarsi dal rischio di trasformare l'attuale Csm in un organo burocratico e di mera gestione amministrativa".



Lo dice il vicepresidente del Csm, David Ermini, intervistato da Repubblica. "Il problema non e' come si manda, ma chi si manda al Csm", osserva Ermini, convinto che per l'organo di autogoverno della magistratura "prima di una rivoluzione elettorale, ne serve una morale, che e' tutt'altra cosa. Bisogna evitare che il potere delle correnti venga sostituto dal potere delle lobby. Il Parlamento di certo sapra' trovare una soluzione", auspica Ermini.