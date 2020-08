Franca Valeri ci ha lasciato

Se ne è andata oggi, a 100 anni, Franca Valeri, regina della comicità italiana, donna colta fine e arguta che ha legato il suo nome ad alcuni dei personaggi più riusciti della tv d'un tempo, come la signorina Snob, Cesira la manicure, la sora Cecioni. Ma che fino all'ultimo non si è risparmiata, regalandoci interpretazioni memorabili. Attrice, sceneggiatrice e drammaturga, di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista, aveva recitato con noti registi ed attori. Grande amante degli animali, viveva a Trevignano Romano in una villa sul Lago di Bracciano, che ha donato al WWF.



Franca Valeri, pur non essendo figlia di madre ebrea, ha dichiarato di sentire molto e di essere orgogliosa della propria identità ebraica, rafforzata dalle leggi razziali e dalla persecuzione subita da bambina, e manifestata portando al collo una stella di David proveniente da Israele. La camera ardente per questa stella del cinema italiano sarà allestita da domani al Teatro Argentina di Roma. L'apertura al pubblico è prevista dalle ore 17 alle 21.