Il bonus partite Iva? Cinque parlamentari se lo sarebbero intascato

"Se confermato che cinque parlamentari hanno chiesto il bonus per le partite Iva in difficolta', questo sarebbe semplicemente uno scandalo. E' inaccettabile che mentre le famiglie non sapevano come fare la spesa e molte attivita' chiudevano, qualcuno, con lo stipendio garantito, senza avere accusato perdite, abbia pensato di approfittarsi dell'emergenza Covid togliendo soldi a chi ne aveva realmente diritto e, soprattutto, bisogno. Ci aspettiamo un sussulto di dignita': i deputati di cui parla l'Inps chiedano scusa e, se li hanno presi, restituiscano immediatamente i soldi. Diversamente non si lamentino se i cittadini hanno sempre meno fiducia nella politica e si ingrossano le file dell'astensione e dei voti di protesta". Cosi' in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.



"Se questa notizia fosse confermata, sarebbe molto grave. Vorrebbe dire che a Montecitorio non c`è il senso della misura. Quando abbiamo pensato a questi provvedimenti, li abbiamo scritti per aiutare chi davvero stava soffrendo, chi si era ritrovato di colpo in difficoltà, chi ne aveva bisogno davvero. Col MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto gli sprechi e non credo appartenga ai principi 'onorevoli' quello di richiedere il bonus partita Iva per chi di sicuro non fa fatica ad arrivare a fine mese ma ha avuto la fortuna di ricevere il proprio stipendio regolarmente anche durante la pandemia. Un gesto davvero inopportuno. Mi auguro si intervenga presto per capire chi ne ha fatto richiesta". Lo scrive, su Facebook, il Vice Ministro dell`Economia e delle Finanze, Laura Castelli, pubblicando il titolo dell`articolo di Repubblica "I cinque furbetti di Montecitorio con il bonus partita iva".