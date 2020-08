Pavia: furto e ricettazione. Denunciate cinque "risorse"

Deferiti in stato di libertà 4 cittadini romeni, di età fra i 25 ed i 48 anni, di cui 3 residenti in provincia di Pavia ed 1 nel milanese, ed un soggetto 40enne algerino, residente nel bergamasco, ritenuti responsabili - in concorso e a vario titolo tra loro - dei reati di furto aggravato e ricettazione in concorso dei suddetti prodotti cosmestici.



A farlo sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Corteolona e Genzone (PV), a conclusione dell'attività d'indagine scaturita in data 15 novembre 2019 circa il furto di un bancale di cosmetici ''Sephora'', commesso nella serata del 15 novembre 2019 all'interno del deposito della logistica ''Khune+Nagel'' sita in Santa Cristina e Bissone (PV) SP 234 e successivamente all'aggressione da parte di sconosciuti subita dal responsabile del magazzino della ditta nella serata del 25 novembre 2019.