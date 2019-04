Toti fa il leader in pigiama

Non ho mai avuto simpatia per i leader di sé stessi, a meno che non si tratti della definizione giusta, quella profonda, dove ognuno non può fare altro che essere “al comando” del proprio Io. Altrimenti, stiamo parlando di una razza mentale, una specie che tende a mettersi a capo di un branco incognito, senza consenso, senza – nella democrazia della rappresentanza – rappresentare un tubo di nessuno.



È il caso dei quadri di partito, ne abbiamo visti tanti voler fare una brutta fine tentando di ergersi a fondatori di una nuova era, mentre erano soltanto dei pasciuti stipendiati che svolgevano più o meno bene un ruolo alto nella catena di montaggio, niente di più niente di meno. Il Presidente della Liguria Giovanni Toti ad esempio, è come il funzionario di banca di una filiale di provincia, che ad un certo punto esaltato da fanatismo introspettivo tenta di scalare la stessa.



Il potere logora chi non ce l’ha, diceva il Divo Giulio. Adesso però è arrivato il momento di fondare un nuovo partito di centro, come se Forza Italia e tutto il resto dell’offerta politica spazzata via alle elezioni non fosse da lezione. Eccola la non idea di Toti: “Una forza moderata, equilibrata, né di là né di qua. Un partito che non sia razzista ma neppure cedevole con gli immigrati, che stia con gli imprenditori ma anche con gli operai, che difenda la sicurezza ma anche le libertà civili. Che difenda la famiglia tradizionale ma anche quella omosessuale.”



Ci avete capito qualcosa? La confusione regna sovrana, c’è l’intenzione di raccattare tutto ed il contrario di tutto, finanziare le ONG ma non farle sbarcare, dire che l’unica famiglia esistente sia quella tradizionale ma poi far adottare i singoli, comprimere i diritti dei lavoratori ma poi dargli dieci euro in più in busta paga. In fondo lui ci rassicura: “Io sono un uomo al centro del centro.” Giovanni Toti resta il dirigente Mediaset installato da Silvio Berlusconi nel partito, che ad un certo punto decide di fare il salto della quaglia. Dal pigiama in Beauty Farm, all’agone politico. Non farà un bagno di voti, forse una sauna.