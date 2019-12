Madre uccisa, lo Stato chiede soldi alle orfane. Stop di Mattarella

Stava diventando l'ennesima vergogna italiana, con uno Stato che pensa solo a vessare gli innocenti e a spremerci come mucche. Le vittime di turno due ragazzine di Massa Carrara, oggi di 14 e 12 anni, divenute orfane per l'assassinio della madre a opera del padre poi suicidatosi. Nella sparatoria era stato colpito anche un uomo, che il padre geloso credeva fosse un rivale. 124.000 euro la spesa sostenuta dall'Inps come "indennità di malattia e per l'assegno di invalidità" erogato a quest'ultimo. Soldi che l'Istituto ora vuole indietro. Dalle ragazzine.



Ma si apprende che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per chiedere chiarimenti in merito alla vergognosa richiesta di risarcimento avanzata dall'Inps. "Il Governo sta seguendo da vicino il caso di Massa Carrara", si legge in una nota del ministero del Lavoro. "Le ministre Elena Bonetti e Nunzia Catalfo, hanno avuto un colloquio dal quale è nata l'intenzione di convocare un tavolo tecnico. Nei prossimi giorni le ministre, insieme a Roberto Gualtieri, incontreranno il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, per trovare una soluzione che tuteli tutte le persone coinvolte nella vicenda, a cui lo Stato è umanamente vicino".



Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si è scusato intervenendo a Radio Capital: "La lettera con la richiesta di risarcimento è un atto dovuto, ma l'Inps ha già contattato i familiari avvisandoli che non ci sarà alcun atto esecutivo". Se non si fosse mosso Mattarella e non fossero insorti i media, veramente l'Inps avrebbe fatto marcia indietro?



Ricordiamo che il padre delle due bimbe, Marco Loiola, il 28 luglio 2013 uccise a Marina di Massa la moglie e sparò all'uomo che credeva erroneamente un rivale in amore, e poi si suicidò. Le due bambine, in quanto eredi dell'assassino, sono state chiamate dall'Inps a pagare 124.000 euro versati all'uomo sopravvissuto.