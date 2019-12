La Lombardia ha detto No al Mes. Grimoldi: "Grazie, lombardi"

"La Lombardia ha detto no massicciamente al Mes. Tra sabato e domenica ai banchetti e gazebo allestiti dalla Lega nelle piazze lombarde sono state raccolte oltre 150mila firma per dire no a questo sciagurato fondo ideato solo per soccorrere le banche tedesche. Grazie ai cittadini lombardi che hanno sfidato il freddo per venire a firmare e grazie a tutti i militanti e sostenitori della Lega che hanno lavorato in questi due giorni per questa raccolta firme". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.