Il Governo giallorosso ci regala una patrimoniale mascherata

"Con l'emendamento introdotto dai relatori sull'Imu unica per nucleo familiare di fatto si introduce una patrimoniale mascherata da antitruffaldini, ma che di fatto tasserà anche tante prime case di coniugi che vivono in domicili diversi per le più svariate ragioni. Un’altra tassa varata dal Governo delle tasse". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.