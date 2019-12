Serata "anticlericale" a Bologna. Protesta la Lega: "Blasfema"

Il Comune e l'Ateneo di Bologna fermino la nuova iniziativa "blasfema" annunciata dai collettivi per la serata di giovedì 12 dicembre, in piazza Verdi. A chiederlo a gran voce è la capogruppo della Lega a Palazzo D'Accursio, Francesca Scarano, che parla di "propaganda sconcia e senza costrutto, volgare e frutto di un anticlericalismo da barzelletta, che non può e non deve trovar albergo nella nostra città".



Secondo Scarano, infatti, "spostare la data della manifestazione, riproponendo la stessa pubblicità blasfema che ha suggerito l'annullamento dell'appuntamento dello scorso 8 dicembre, non mitiga, anzi, se è possibile peggiora, il contenuto inaccettabile e irricevibile" dell'iniziativa pensata dai collettivi Link, La Mala educacion e Rethink.



La capogruppo leghista sostiene che "i temi riproposti per il 12 dicembre, infatti, sono solo la copertura della solita espressione di odio e intolleranza verso tutte le altre forme del pensiero dei collettivi universitari della sinistra che, per altro, agiscono a Bologna come se fossero incontrastati padroni della città". Per questo, manda a dire Scarano, "auspico che Comune e Università ribadiscano il divieto a questa iniziativa offensiva per il sentimento religioso dei più, per altro proprio in concomitanza con le feste natalizie, e inizino finalmente a recidere una volta per tutte i cordoni che in qualsiasi modo legano queste istituzioni ai collettivi e ai centri sociali".