Landini: "Salvini? Chi istiga all'odio è un pericolo per il Paese"

"Noi abbiamo valori fondamentali: siamo antifascisti e antirazzisti, chi racconta altre cose e istiga all'odio non ha il nostro consenso ed è un pericolo per il Paese". Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini, durante un Forum in diretta Facebook, osservando che il precedente governo "non ha migliorato ma peggiorato la situazione". "In agosto poi ha fatto tutto Salvini, pensava di decidere da solo, ma anche lui", conclude il sindacalista, "deve fare i conti con la democrazia. I pieni poteri li ha avuti chi ha fatto una dittatura".