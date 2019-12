Dirottatore dello scuolabus, la leghista Gobbato: "Da Sy parole assurde contro Salvini"

"Agghiaccianti, vergognose, assurde": non usa giri di parole l'onorevole della Lega Claudia Gobbato riferendosi alle dichiarazioni spontanee pronunciate oggi in Aula da Ousseynou Sy, il cittadino di origine senegalese con precedenti penali che lo scorso marzo aveva sequestrato un bus con a bordo alunni della scuola media Vailati di Crema e aveva dato fuoco al mezzo. "Ci saremmo aspettati, come minino, - ha continuato la parlamentare cremasca - un serio pentimento, scuse ai genitori e ai poveri bambini che poteranno nel cuore quella tragedia sfiorata e invece questo signore non solo non chiede perdono per quel gesto folle e assurdo ma si permette di accusare Matteo Salvini e insultare il nostro Paese: siamo davvero davanti a una situazione surreale".



"Lascio ai giudici - ha rimarcato - di valutare il suo gesto e le sue dichiarazioni da un punto di vista giuridico ma mi aspetto da tutti i partiti politici una dura presa di posizione per le critiche vergognose del signor Sy". "Non vorrei infatti che qualcuno, in qualche modo, potesse anche solo minimamente pensare - ha concluso Gobbato - di rivalutare il gesto folle di questo personaggio alla luce di queste dichiarazioni deplorevoli nei confronti del leader della Lega: se ciò avvenisse saremmo in presenza di qualcosa altrettanto grave e preoccupante".