Uccise brutalmente una pensionata: le rubò 3€

Ha confessato Daniele Ermanno Bianco, il muratore 40enne arrestato per l'omicidio di Anna Piccato, la pensionata di 70 anni uccisa lo scorso 23 gennaio a Barge, nel Cuneese, il volto irriconoscibile per le ferite inferte. In carcere da alcuni giorni, l'uomo ha ammesso di averla colpita più volte con una chiave inglese - che non è stata trovata - per rapinarla.



Il bottino, 3.20 euro, l'ha poi speso per comparsi una birra. A incastrare l'omicida sono state le tracce di dna della vittima trovate sui suoi abiti.