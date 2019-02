Rogo in Brasile, morti 10 giocatori del Flamengo

Tragedia nel centro sportivo Urubu's Nest del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Un incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca. Ci sono dieci morti e tre feriti gravi. L'incendio è stato domato alle 7.20 ora locale. Le vittime dell'incendio sono giovani reclute del club fra i 14 e i 17 anni, ha detto Douglas Henaut, portavoce dei pompieri locali.





Potrebbe essere partito da un impianto dell'aria condizionata l'incendio divampato nel centro di allenamento del Flamengo a Rio de Janeiro: lo hanno riferito ai media alcune autorità locali, tra cui il vice governatore di Rio, Caio Castro. "Difficile dirlo, ma in linea di massima sarebbe stato un apparecchio dell'aria condizionata", ha detto Castro, secondo il quale "individuare le cause per cui l'apparecchio ha preso fuoco è la domanda alle quale si dovrà rispondere adesso".





Tutte le vittime dell'incendio "sono morte carbonizzate" ha anche affermato Henaut. "Siamo riusciti a lavorare e a prestare soccorso ai feriti all'esterno, perché il locale era avvolto dalle fiamme. Quando siamo entrati abbiamo trovato i corpi ormai già carbonizzati", ha detto Henaut.