Spike Lee boicotta Gucci e Prada per capi razzisti, "assumano neri"

Mai più abiti e accessori firmati Gucci o Prada per Spike Lee. Il regista premio Oscar alla carriera li boicotterà fino a quando le case di moda non assumeranno stilisti di colore che siano in grado di discernere l'opportunità di certe scelte.



A meno di 20 giorni dagli Academy Awards, dove il regista è candidato per "BlaKkKlansman", Lee ha condannato sulla sua pagina Instagram le recenti creazioni stilistiche di entrambi i marchi giudicate razziste. Lee aveva indossato in passato entrambe le firme. Al centro della querelle un maglione di lana nera di Gucci con il collo alto fino alle orecchie, completo di un foro per la bocca contornato da grosse labbra rosse.



Prada, invece, aveva lanciato lo scorso dicembre una linea di accessori con delle scimmiette somiglianti a delle caricature di personaggi afroamericani. Scelte stilistiche giudicate prive di sensibilità culturale. "E' ovvio che non hanno la minima idea di cosa sia il razzismo", ha tuonato Lee. Entrambi i brand si sono scusati.