Per la cura di chi ha bisogno

“In farmacia viviamo in quotidiano contatto con situazioni di grave disagio” afferma il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo. “Sono sempre di più le persone che non possono permettersi un farmaco”. Verissimo, e la XIX Giornata di Raccolta del Farmaco, che si tiene oggi in Italia con migliaia di volontari a disposizione al di fuori delle farmacie aderenti, merita tutto il nostro sostegno. Una considerazione, comunque, sulla “farmacodipendenza”, fenomeno diffuso in una società che, da tempo, soffre di “asfissia dell'anima”. Una patologia, fisica e interiore, che porta milioni di persone dall’inquietudine al nervosismo, dall’insicurezza allo "stress" sistematico e, prima o poi, in un modo o nell’altro, finisce per contagiare moltissimi.





Svariati studi e diagnosi sono stati proposti per combattere questo tipo di patologie ma, direi, pochissimi risalgono alla loro vera e più profonda origine e molti meno hanno il coraggio di denunciare la radice di tutti i mali, che è in definitiva la mancanza di relazioni e, in particolare, il venir meno del ruolo della famiglia.





Indubbiamente la nostra società ha fatto passi avanti su molti aspetti. Ad esempio nel campo igienico e della medicina i progressi sono evidenti e, grazie alle più svariate nuove tecnologie, riusciamo ad alleviare il dolore e persino a curare molte malattie che prima erano considerate intrattabili. Paradossalmente, però, vediamo una società egoista e consumistica nella quale la salute umana è stata trasformata in un settore di mercato come tutti gli altri. “A volte, poi – avverte lo scrittore latinoamericano Santiago Vieto Rodríguez -, sembra che siamo intrappolati in un circolo vizioso nel quale stili di vita diffusi e malsani sono compensati con diete e trattamenti che, da un lato sostengono il consumismo, dall’altro avvantaggiano il “mercato della salute”, alimentando alla fine l’idolatria del business e il culto del denaro” (El mito del progreso, El Periódico de México, 5 febbraio 2019 - traduzione redazionale -). Vero "progresso"?