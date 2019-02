Boschetto della droga del Milanese, Salvini istituisce un posto di polizia

"Applaudo alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di istituire un posto fisso di Polizia Ferroviaria a Rogoredo nella stazione ferroviaria e della metropolitana, stazione utilizzata come porta d’accesso dai pendolari della droga per accedere al vicino boschetto della droga".



"La presenza di un presidio fisso della Polizia e di uomini in divisa servirà non solo per monitorare l’area tra la stazione e il boschetto e garantire la sicurezza dei viaggiatori di passaggio nella stazione ma anche come deterrente per pusher e tossici. Un’altra risposta concreta ad una richiesta del territorio e dei cittadini". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.