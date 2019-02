Ponte di Genova, demolizione iniziata

È iniziata la discesa della trave tampone del ponte Morandi. La velocità è di 5 metri all'ora, l'altezza da superare è di circa 45 metri. Per tutta la notte gli uomini impegnati nell'operazione hanno svolto i lavori di taglio del pezzo del ponte. Lo smontaggio della trave era iniziato ieri alla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.



Ci vorranno 6-7 ore totali per vedere arrivare a terra il tampone 8 di ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che pesa 800 tonnellate. L'operazione, molto complessa e delicata, procede secondo le previsioni dei tecnici che esprimono grande soddisfazione per l'andamento dei lavori. Le ditte Omini e Fagioli, che gestiscono la demolizione del Morandi, hanno sistemato una bandiera di Genova sulla struttura tagliata prima di farla scendere verso terra.