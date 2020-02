Nigeriano tenta di stuprare 16enne: urla e la salvano i clienti di un bar

In Sicilia siamo ormai dinanzi ad una vera e propria emergenza che impegna le forze dell'ordine in maniera non indifferente sottraendole al controllo del territorio e al contrasto della micro e macro criminalità. Non passa giorno senza che nei comuni siciliani il nostro già esiguo personale in servizio nell'Arma dei Carabinieri e nella Polizia di Stato non sia costretto ad intervenire per contrastare o prevenire attività illecite messe in atto da soggetti che non hanno alcun titolo per stare nel territorio italiano. E, per altri aspetti, anche il personale medico del 118 e, in occasione dell'adozione di misure restrittive, il personale in forza alla Polizia penitenziaria.



Così è accaduto a Palermo, dove un nigeriano di 36 anni, SENZA FISSA DIMORA, ha tentato di violentare una ragazza di 16 anni sui gradini di una chiesa in via Maqueda. La sedicenne è riuscita a divincolarsi allontanandosi, ma il suo aggressore l’ha inseguita in bicicletta, raggiungendola dopo alcuni metri e tentando di trascinarla in un vicolo. La ragazza non si è persa d’animo ed urlando è riuscita ad attirare l’attenzione di alcuni clienti di un bar delle vicinanze, che hanno messo in fuga l’extracomunitario. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti al fermato che è stato portato nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli.