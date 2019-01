Conte: "Giovedì decreto reddito-pensioni"

"Giovedì porteremo il reddito di cittadinanza e quota 100 in approvazione al Consiglio dei ministri. Vareremo poi il codice per la crisi d'impresa. Sono queste le riforme di cui il Paese ha bisogno". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta, nella registrazione che andata in onda ieri su Rai1.



"Al momento stiamo lavorando ad un unico decreto che contenga le misure su pensioni e reddito di cittadinanza", ha specificato il premier rispondendo alle domande di Bruno Vespa.