USA, Trump: "Il muro con il Messico è essenziale, c'è crisi di sicurezza"

Il presidente americano Donald Trump è tornato a chiedere 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro d'acciaio al confine con il Messico, definito "essenziale", in un breve discorso alla nazione in cui ha parlato di "crisi umanitaria e di sicurezza" che danneggia gli americani con l'immigrazione illegale e il traffico di droga.



In nove minuti di discorso dallo studio ovale Trump ha rinnovato la richiesta dei fondi e non ha fatto concessioni ai Democratici che si rifiutano di firmare la spesa, in un braccio di ferro che ha portato allo shutdown. "Mi rivolgo a voi per la crescente crisi umanitaria e di sicurezza" alla frontiera con il Messico ha detto, un confine che è un "un gasdotto" per la droga che inonda gli Stati Uniti, ha aggiunto.



"Ho invitato i leader del Congresso alla Casa Bianca per domani (oggi, NdR) per" raggiungere un accordo e "auspicabilmente potremo andare oltre le posizioni politiche per garantire la sicurezza nazionale. Questa situazione si può risolvere con una riunione di 45 minuti".





Trump, però, ha insistito sul più grande problema per gli Usa, l'immigrazione illegale e i crimini commessi dagli immigrati come "la decapitazione e lo smembramento". "Quanto sangue americano dovrà ancora scorrere prima che il Congresso faccia il suo lavoro? Per coloro che rifiutano il compromesso nel nome della sicurezza nazionale vorrei che immaginaste se la vita di vostro figlio, vostro marito o vostra moglie venisse completamente distrutta".