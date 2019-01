Microchip spia, Perucchietti in radio denuncia il fenomeno

La nota giornalista torinese Enrica Perucchietti torna in radio per denunciare tutte le malefatte dei Governi Ombra. E lo fa con la rubrica Good Night. "Sarò ospite tutti i mercoledì sera nella trasmissione condotta e curata dall'amico David Gramiccioli su Radio Centro Suono Sport", spiega la giornalista.





"Partiamo mercoledì sera alle 22.00 parlando della nuova moda di farsi impiantare i microchip per comodità, per saltare le code alla cassa, viaggiare in treno, per fare le fotocopie, prendersi un caffè in ufficio e dimenticarsi pin, password o tessere varie. Una tendenza che dai Paesi scandinavi si sta diffondendo ovunque in Europa... Voi cosa ne pensate?". Per ascoltare la diretta in streaming cliccare qui.