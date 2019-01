Clandestino rifiuta il rimpatrio, aeroporto di Torino chiuso un'ora

Aeroporto di Torino chiuso per un'ora, ieri pomeriggio, per un marocchino di 29 anni che, dopo essersi offerto volontario per il rimpatrio, si è arrampicato su una torretta meteo dello scalo.



L'uomo, che era ospite del Centro di permanenza e rimpatrio del capoluogo piemontese, è sceso soltanto dopo una lunga trattativa con la polizia, che lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



Due voli, uno proveniente da Bucarest e uno da Monaco, sono stati temporaneamente dirottati a Genova e a Linate. L'aereo diretto a Casablanca, sul quale doveva salire anche il marocchino, è rimasto fermoper ore.