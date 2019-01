Propagandava l'Isis da Palermo: in manette "risorsa" tunisina

Attraverso i propri canali social propagandava la guerra santa nel nome di Allah. E' quanto emerso dall'indagine antiterrorismo della Procura di Palermo che stamani ha portato al fermo di 15 persone tra il capoluogo siciliano, Caltanissetta e Brescia. Al vertice dell'organizzazione criminale internazionale che operava tra la Tunisia e l'Italia, vi era un magrebino che su Facebook affermava le proprie posizioni radicali a favore del gruppo terroristico "Daesh", l'Isis.



L'indagine, effettuata anche attraverso un mirato monitoraggio di alcuni profili social, ha permesso di verificare che l'uomo, oltre a custodire la "cassa comune" della rete criminale internazionale gestiva, mediante internet, una intensa attività d'istigazione e di apologia del terrorismo di matrice islamista.

L'uomo, in particolare, si adoperava per la diffusione e condivisione tramite social network di documenti e di materiale video-fotografico volti al proselitismo e alla promozione dello Stato Islamico.



Attraverso i vari profili riconducibili all'indagato, oltre alla diffusione degli efferati messaggi, erano chiaramente esaltate le più crudeli attività terroristiche condotte in Tunisia, Iraq, Siria, Medioriente, Europa e Stati Uniti, così come erano curati i contatti con altri profili di altri utenti impegnati nella promozione delle stesse attività terroristiche. Le risorse economiche guadagnate dalla banda venivano in parte nascoste in proprietà immobiliari e in altra parte depositate in banche tunisine su conti di prestanome residenti in Tunisia.



Dalle indagini è emerso che il gruppo criminale, dopo alcuni interventi repressivi subiti sia in Tunisia che in Italia, si è sempre dimostrato in grado di rigenerare la propria struttura logistica attraverso l'acquisizione di nuovi recapiti cellulari intestati a terzi e da destinare alle comunicazioni riservate tra

gli associati.