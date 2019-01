Dis-integrazione: duecento bambini a lezioni di arabo e islam

A San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, duecento bambini tra i 6 ed i 14 anni, le cui famiglie provengono da Paesi nordafricani e arabi, a partire da domenica prossima, e per ogni domenica, andranno a lezione di arabo e di Islam nei locali della scuola. Lo riporta la Gazzetta di Modena.



Al progetto, realizzato dall'associazione 'La Pace', costituita da immigrati del Nordafrica, è arrivato il via libera del consiglio d'istituto delle scuole elementari. Un portavoce de 'La Pace', di fronte alle rimostranze di alcuni genitori, ha spiegato che le lezioni verteranno sui principi dell'Islam come religione di pace. Le lezioni sono aperte anche ai bambini le cui famiglie non sono originarie di Paesi islamici.