Una bandiera per la Lombardia

Bandiera con la rosa camuna come vessillo ufficiale della Regione Lombardia. E' partito l'iter a Palazzo Pirelli del progetto di legge per la 'Istituzione ed adozione della bandiera e della fascia della Regione Lombardia', elevando il simbolo già in uso a emblema ufficiale dell'ente. "Sono molto soddisfatto di questo primo passaggio perché il progetto di legge che ho presentato doterà finalmente anche la

Lombardia di una bandiera ufficiale. Sembra strano, ma nei fatti non è mai stata istituita ufficialmente una bandiera per la nostra Regione", ha sottolineato Curzio Trezzani, presidente della Commissione cultura del Consiglio regionale e primo firmatario della proposta.



L'intenzione, ha spiegato Trezzani, "è formalizzare quella che già tutti i cittadini, non solo lombardi, riconoscono come bandiera della Lombardia, senza così costringere nessun ente ad acquistarne di nuove. Un provvedimento di buon senso visto che è oltretutto a costo zero". Il prossimo passaggio sarà l'approvazione del progetto di legge in commissione Affari istituzionali, successivamente è previsto l'approdo in aula il 29 gennaio.



L'auspicio, ha concluso Trezzani, è che "il provvedimento trovi d'accordo tutte le parti politiche e venga votato all'unanimità dei consiglieri, così finalmente anche i cittadini lombardi avranno una bandiera in cui riconoscersi".