Brasile battagliero sulle prime sfide politiche, economiche e sociali

Il 1° gennaio 2019 il neo-presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è insediato ufficialmente. “Brazil first e God first”: queste le parole d’ordine della nuova amministrazione, consapevole che anche dalla “rottamazione” dei valori tradizionali è scaturita l’attuale crisi, recessione e gli scandali dell'ultimo decennio, che hanno interessato persino l’ex Capo di Stato Lula, condannato a più di 12 anni di carcere nel 2017 (ha perso il suo primo appello nel gennaio 2018 e ora deve presentarsi in tribunale per affrontare altre sei capi di imputazione).





“Mi presento davanti alla nazione in questo giorno che possiamo considerare quello nel quale il popolo ha iniziato a liberarsi del socialismo - ha dichiarato nel suo discorso d’insediamento come 38esimo Presidente del Brasile - del capovolgimento dei valori, del gigantismo della macchina statale e del politicamente corretto”.





Il nuovo presidente ha indicato le linee guida del suo governo, dichiarando che “rispettando i principi dello Stato democratico di diritto, guidati dalla nostra Costituzione e con Dio nel cuore, a partire da oggi, metteremo in pratica il progetto che la maggioranza del popolo brasiliano ha democraticamente scelto, promuoveremo le trasformazioni delle quali il paese ha bisogno”. “Abbiamo risorse minerali abbondanti, terre fertili benedette da Dio e un popolo meraviglioso - ha aggiunto -. Abbiamo una grande nazione da ricostruire e lo faremo insieme”.





Il “biglietto da visita” del nuovo governo è stato dato in questi giorni con due punti molto delicati messi all’ordine del giorno dell’agenda politica di Bolsonaro.

Il primo, la battaglia annunciata contro il “socialismo di Stato” che, nel breve, aprirà la strada a privatizzazioni (il Brasile ha centinaia di aziende statali inefficienti che portano gravi oneri per il bilancio pubblico) e al libero mercato (l’economia brasiliana è una delle più chiuse al mondo per quanto riguarda il commercio internazionale) ma, nell’immediato, ha condotto al licenziamento di circa trecento funzionari della “Casa Civil”, il dicastero brasiliano che coordina le attività dell’esecutivo. “Allontaneremo dall’amministrazione federale tutti coloro che hanno un’identificazione ideologica determinata, perché sappiamo tutti quello che è successo, principalmente a livello federale, durante i quasi 14 anni in cui il Pt [il Partito socialista dei lavoratori] è stato al potere”, ha spiegato Onyx Lorenzoni, responsabile dell’organismo. La misura, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, concerne i funzionari che occupano incarichi considerati di fiducia a livello medio e basso di tale amministrazione altamente politicizzata.





Il secondo provvedimento subito realizzato dal nuovo Presidente è stato l’assegnazione al ministero dell'Agricoltura della competenza in materia di protezione dei territori indigeni, sottraendola all'organismo responsabile dei “diritti e del benessere delle comunità indigene”. Cambia quindi molto l’ottica con la quale saranno affrontate le politiche in materia, ponendo un freno al modo in cui le riserve indigene hanno impedito negli ultimi anni qualsiasi tipo di sfruttamento dei rispettivi territori per coltivazioni od opere pubbliche. Si consideri che alcune di queste riserve arrivano ad essere più grandi di alcuni Paesi europei e, non di rado, sono state create dal governo Lula sotto la pressione di Ong e di interessi stranieri, non sempre nell’ottica quindi della protezione degli indigeni. C’è infatti anche il rischio – e questo lo ha già dichiarato il neo-presidente – che diversi di questi territori vogliano dichiararsi indipendenti o staccarsi dallo Stato nazionale con e l’affermazione di qualche forma di “autodeterminazione”. Allo stesso tempo, Bolsonaro ha disposto che il governo controlli d’ora in poi molto attentamente le attività delle organizzazioni non governative e degli organismi internazionali ivi operanti, generando la loro accusa di aver posto in essere una iniziativa “illegale”.





In conclusione, sebbene i media nazionali e internazionali continuino a dipingere Bolsonaro come un conservatore, un autoritario ed un estremista, in realtà, la maggior parte dei brasiliani condivide le sue idee. Ci saranno quindi dei cambiamenti sostanziali e, sicuramente, anche negli equilibri geopolitici dell’intera America latina ne vedremo delle belle.