Che fine ha fatto Paolo Del Debbio? Da quando gli hanno chiuso il programma Quinta Colonna non lo abbiamo piu' visto in tv. Ne'come ospite ne'come commentatore. Eppure Giordano e Belpietro si! Il giornalista e scrittore lucchese sarebbe stato accusato di aver favorito Lega e Cinque Stelle e non Forza Italia. Alle accuse la smentita. Secondo quanto riportato da alcune interviste " sarebbe stato messo in panchina" , mentre in altre dichiarazioni sostiene che tornerebbe in tv a gennaio. E'quanto ribadito sul quotidiano La Prealpina ( 12 settembre 2018). Ma a quanto pare occorre attendere la fine di Freedom- Oltre il confine, il programma condotto da Giacobbo. Indiscrezioni Mediaset dicono che prenderebbe il posto della D'Urso nelle prime ore pomeridiane della domenica. Circolavano voci per una possibile conduzione al tg1. Il giornalista- pubblicista sostiene di voler condurre una trasmissione tutta sua e che di una possibile nomina a direttore non ne sapeva niente. E soprattutto non sarebbe stato interessato al ruolo. Le uniche apparizioni televisive in seguito alla chiusura di Quinta Colonna risalgono al 18 e al 25 settembre 2018 a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. In molti attendono un ritorno del noto presentatore ( ma anche pubblicista, insegnante di Etica e Economia e scrittore oltre alla laurea in filosofia) a Rete4. Ma indiscrezione dopo indiscrezione non e'ancora chiaro quale sia il suo futuro giornalistico.