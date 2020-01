Libia, quer pasticciaccio brutto de Conte...

"Purtroppo sono stato buon profeta quando ho affermato, commentando l’immobilismo dell’Italia nello scenario internazionale, che la diplomazia funziona solo se si è concreti e credibili e che l’Italia non può esserlo con questo Governo non considerato dai nostri storici partner occidentali".



"Purtroppo il premier Conte mi ha dato ragione nel più disastroso dei modi, con il pasticcio da dilettante allo sbaraglio di convocare prima Haftar, che non rappresenta la Libia, e poi solo in seguito il legittimo premier Serraj a Palazzo Chigi. Adesso dopo che Serraj ha deciso di non presentarsi con che faccia pensiamo di andare ai tavoli sulla Libia, ammesso che qualcuno ancora pensi di invitarci?". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.