Iran, Boeing caduto: la Lega chiede chiarezza

"Di fronte alla tragedia del Boeing 737 precipitato a Teheran occorre fare assoluta chiarezza. E subito. Si è trattato di una avaria o l'aereo carico di civili è stato per errore colpito da terra in un momento storico particolarmente convulso? Perché l'Iran rifiuta di consegnare le scatole nere a Boeing? Questo atteggiamento è sospetto e censurabile". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce.



"L’Iran al posto di rifiutarsi di collaborare non perda tempo e metta subito a disposizione delle autorità preposte al controllo del traffico aereo internazionale e alla stessa compagnia aerea ucraina, e alla Boeing, la scatola nera recuperata in modo che si possa fare chiarezza su questa tragedia costata la vita di 177 cittadini iraniani", continua.



E conclude: "Se l’Iran si rifiuta di consegnare la scatola nera non si può non pensare male. Auspico che almeno stavolta il nostro governo, una volta tanto. si faccia sentire...".