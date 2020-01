Iran, aereo ucraino abbattuto per errore da missile

L'aereo ucraino caduto ieri poco dopo il decollo da Teheran è stato colpito per errore da un missile anti-aereo. Lo riporta la rivista statunitense Newsweek, citando come fonti un funzionario del Pentagono, un alto funzionario dell'intelligence Usa e un funzionario dell'intelligence irachena. Secondo le fonti citate da Newsweek, il Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines sarebbe stato colpito da un missile terra-aria Tor-M1 di produzione russa, noto alla Nato come Gauntlet.