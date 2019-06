Renzi: "Letta più stimato in redazioni italiane che in Cancellerie"

"Enrico Letta è andato a casa su richiesta dell'allora capogruppo Roberto Speranza, non proprio un renzianissimo, perchè i risultati economici di quel governo erano devastanti. Sta storia che c'era un complotto.. Il pil era a -1,7%, le riforme erano tutte bloccate il Parlamento era fermo". Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato a Repubblica delle Idee, e smentendo anche che nel 2014 puntò sulla Mogherini come Alto rapprsentante dicendo no a Letta a capo del Consiglio Europeo, ipotesi di cui si torna a parlare in questi giorni.



"Magari Francia e Germania avessero voluto Letta al Consiglio Europeo, io lo avrei portato. Ma quel posto toccava a uno dell'Est: Letta viene da Pisa, che non è in Polonia...". E poi la frecciata velenosa: "Mi sembra che Enrico sia più stimato nelle redazioni italiane che nelle cancellerie europee...".