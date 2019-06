La Palestina è allo stremo, mai politici islamici si aumentano lo stipendio

Grande indignazione sta suscitando nella comunita' palestinese la notizia secondo la quale i membri dell'Anp, l'autorità Palestinese che governa il paese islamico, nel 2017 si sono segretamente attribuiti un cospicuo aumento, determinando un aumento dei loro stipendi in alcuni casi fino al 67%. Lo riportano diverse fonti di stampa locale che hanno ripreso alcuni documenti riservati trapelati in rete. A far montare in particolare lo sdegno del popolo palestinese e' soprattutto il fatto che gli stipendi dei governanti sono stati fortemente aumentati proprio in un periodo, il 2017, di grande crisi economica, che tuttora persiste, nei Territori palestinesi, tanto che il governo sta minacciando la bancarotta.



In quel periodo, per far fronte alla difficile situazione, l'Autorita' nazionale palestinese aveva ridotto di un terzo i salari soprattutto nella striscia di Gaza, sostenendo che al governo mancavano fondi per farvi fronte. Nei documenti pubblicati, è emerso che ad esempio lo stipendio del primo ministro è stato portato a circa 6.000 dollari mensili e quelli dei vari ministri innalzati da 3.000 a 5.000 dollari al mese. La decisione era stata approvata dal presidente dell'Anp, Abu Mazen ma tenuta segreta anche perche' in opposizione ad una legge del 2004 che fissava i tetti massimi degli stipendi dei ministri.



E non è tutto. Dai documenti segreti è trapelato che l'aumento di cui hanno beneficiato è stato retroattivo, dal 2014, quando il governo è entrato in carica, dando a ciascun ministro migliaia di dollari.