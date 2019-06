La previsione di Tria: "Deficit al 2,1-2,2%"

Sul deficit "andremo sotto intorno al 2,2-2,1%": lo ha affermato, a margine del G20 finanziario, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per il quale "le aspettative sono quelle scritte nel Def". Ancora una settimana chiave per i conti pubblici italiani e per il confronto tra il governo e la Commissione europea. Martedì si riunisce a Bruxelles il comitato economico e finanziario (Efc), l'organismo che dovrà dare il suo via libero tecnico alla decisione della Commissione Ue che ha definito 'giustificata' la procedura per debito nei confronti dell'Italia.



Giovedì e venerdì a Lussemburgo, si riuniscono i ministri delle Finanze dell'area euro e della Ue: non sarà presa alcuna decisione formale sul 'caso Italia' (il via libera eventuale per l'avvio della procedura è attesa per il vertice Ecofin di luglio, salvo rinvii) ma il tema sarà ampiamente discusso dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con i commissari e i ministri dei paesi membri.