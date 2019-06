Renzi: "Salvini un fanfarone, Italia non uscirà mai dall'euro"

I minibot "sono una megaidiozia", ma Matteo Salvini "è soltanto un fanfarone" e l'Italia "non uscirà mai dall'euro checchè ne dicano Borghi, Bagnai, e gli altri del cerchio magico di Salvini". lo dice Matteo Renzi, intervistato a Repubblica delle Idee. "Non c'è alcuna possibilità che l'Italia esca dall'Euro, perchè tecnicamente impossibile e politicamente suicida", ha insistito l'ex premier.





E sulla discussione in Europa per le nomine della nuova eurolegislatura, Renzi è tranchant: "Cari italaini, il vostro amato Salvini a Bruxelles non conta nulla. L'Italia è fuori da tutte le discussioni di merito, non solo dal totonomime". Più in generale, "l'Italia è oggi un Paese che non tocca palla in nessuna delle grandi sfide che questo pianeta sta vivendo. In Venezuela abbiamo sbagliato, in Libia abbiamo perso la faccia e hanno fatto come se non ci fossimo. In Europa non tocchiamo palla non solo sulle cariche ma sui dossier: si riuniscono e non c'è un italiano. I miei ex colleghi dicono che non hanno mai visto l'Italia così incapace di esprimere una linea. È triste".





Quanto allo stato di salute della Ue, per Renzi "l'Europa si è salvata dall'attacco dei populisti, ma il rischio per l'Europa non è più il populismo ma il burocratismo di chi oggi non si rende conto che l'Europa va rilanciata".