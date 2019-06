Milan, Bakayoko resta al Chelsea

Tiemoué Bakayoko dovrebbe tornare al Chelsea, club che ne detiene il cartellino in virtù della firma, nel 2017, di un contratto quinquennale. Il 24enne centrocampista francese, di origini ivoriane, ha disputato l'ultima stagione in prestito al Milan, che non eserciterà l'opzione d'acquisto dopo la mancata qualificazione in Champions League.



"Ci sono club interessati, lo hanno richiesto società importanti, ma diamo priorità al Chelsea", ha detto Abdoulaye Bakayoko, suo fratello e agente, al quotidiano francese L'Equipe. "Sappiamo già che il Chelsea farà la Champions League e Tiemoué è in cerca di stabilità. Per questo ha deciso di rimanere".