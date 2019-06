Napoli, la "risorsa" che ha aggredito il tabaccaio era un richiedente asilo

Il nigeriano di 36 anni che a Napoli ha aggredito il titolare di una ricevitoria tabacchi, è un richiedente asilo che aveva deciso di uscire dal circuito dell'accoglienza facendo perdere le proprie tracce. Ora è in carcere e per lui scatta il Decreto Sicurezza: la commissione territoriale esaminerà con procedura accelerata la sua domanda.



In caso di diniego, una volta uscito dalla galera potrà essere espulso. Lo spiegano fonti del Viminale. "In Italia non c'è spazio per clandestini e criminali. Il Decreto Sicurezza - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - funziona, e col Decreto Sicurezza Bis avremo ancora più strumenti per combattere i delinquenti. Dalle parole ai fatti".