Fallimento Inps, la Lega chiede la testa di Tridico

"L’intervista del presidente Inps, Pasquale Tridico, è paradossale per non dire oltre. È paradossale che Tridico, dopo le inefficienze e le figuracce del suo ente in questi mesi, dopo la mancata o ritardata erogazione della CIG a decine di miglia di cittadini che ne hanno bisogno, sia ancora lì al suo posto e non sia stato cacciato. È paradossale che Tridico dichiari che ‘i lavoratori Inps siano straordinari’ perché così di fatto conferma l’incapacità di chi li dirige. È paradossale che Tridico accusi commercianti, artigiani e piccoli imprenditori di non voler riaprire per incassare i soldi a sua dire comodi della CIG: la tipica frase di chi non conosce il mondo produttivo ma solo quello assistenzialista. È paradossale che siamo qui a commentare uno come Tridico...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.