Tornata a Cuba dalla Lombardia l'équipe medica anti-covid

La squadra di 36 medici, 15 infermieri ed un coordinatore logistico cubani che il 22 marzo arrivarono in Lombardia per collaborare con le autorità italiane alla lotta contro il coronavirus, è rientrata ieri sera a Cuba, accolta dal presidente della repubblica Miguel Diaz-Canel. Lo ha riferito la tv statale che ha seguito in diretta l'arrivo all'aeroporto Jose' Marti di L'Avana. Il quotidiano ufficiale cubano Granma ha pubblicato in apertura del suo portale di notizie la foto del gruppo che con una bandiera di Cuba, portata insieme ad una italiana, scende dall'aereo della compagnia Blu Panorama che lo ha riportato in Patria. Nella hall dello scalo era stato collocato un grande cartello con la scritta 'Grazie!', mentre ognuno dei membri della spedizione sanitaria ha ricevuto un fiore.



Nel suo saluto Diaz-Canel si e' rallegrato per il lavoro svolto a Crema e per la cooperazione con l'Italia, una delle Nazioni più colpite al mondo dalla pandemia da coronavirus. Il capo dello Stato ha poi aggiunto che a suo avviso i medici cooperanti cubani "meriterebbero il Premio Nobel per la pace". I media cubani hanno scritto che il gruppo ha fornito oltre 5.000 assistenze mediche e 3.668 di carattere infermieristico, intervenendo direttamente in 210 guarigioni. Da quando il coronavirus si è manifestato, Cuba ha inviato 34 brigate mediche in 27 Paesi che ne hanno richiesto l'intervento.