Più di mille impestati dal Bangla Desh. Con test falsificati

Sarebbero un migliaio, secondo quanto dichiarato dalle autorità del Bangla Desh, le risorse tornate in Italia e positive al coronavirus. E quel che è peggio, secondo quanto rivelato stamattina da Radio4, è che costoro sarebbero in possesso di falsi test e false attestazioni di negatività al coronavirus.



E, ciliegina sulla torta, sarebbero rientrati tranquillamente in Italia senza che nessuno controllasse l'autenticità di quei documenti. Spesso questi bangli li vediamo viaggiare a tre a tre sui nostri treni locali con le bici (sebbene in Lombardia Trenord lo abbia vietato) portavivande. La domanda adesso è: quanti di costoro sono fra quei mille?