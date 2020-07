Altro che “risorsa” : Issa era un terrorista! E la Lega si incazza coi buonisti

“Al di là della follia e della pericolosità individuale del 38enne cittadino italiano convertito all’Islam con il nuovo nome di Issa, arrestato mercoledì a Milano con l’accusa di terrorismo e di aver radicalizzato due minorenni nel centro culturale islamico Al Nor di viale Zara (a proposito lo frequenta anche Silvia Romano?), resta la conferma che delle tante moschee o centri islamici che punteggiano Milano e la cintura metropolitana si continua a sapere poco o nulla. Non sappiamo chi le finanzia (fondi arabi? qatarioti?), chi le gestisce, chi predica, cosa predica, chi le frequenta, chi viene indottrinato. È normale che un fanatico possa radicalizzare due minorenni?”.



“Questo arresto conferma che la jihad c’è anche a casa nostra ed era pronta a colpire se la nostra intelligence e le nostre forze dell’ordine non avessero intercettato questo jihadista che ci siamo fatti in casa. Anche questo arresto conferma che la Lombardia resta l’epicentro di jihadisti e foreign fighter, avendo un numero elevatissimo di moschee e oltre 80 associazioni islamiche riconosciute. Che raramente collaborano. Per eradicare il terrorismo fondamentalista islamico non bastano le leggi, ma serve trasparenza dalle comunità islamiche lombarde. E finora è totalmente mancata”. Lo afferma l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.