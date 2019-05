Salone del libro, niente stand per Altaforte

Smantellato al Salone del Libro lo stand di Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound, in questi giorni al centro di molte polemiche. Altaforte è stata esclusa dalla kermesse. "Le mie dichiarazioni sono state usate come scusa, sono stato denunciato per un reato di opinione. Sono disponibile a chiarire la mia posizione con la Procura, ma ritengo che la pietra dello scandalo sia il libro Io Matteo Salvini. E' un attacco al ministro dell'Interno, che comunque non voglio tirare per il bavero", ha dichiarato Francesco Polacchi, editore di Altaforte.



Che aggiunge: "Una revoca inaccettabile, andremo per via legali". "Sarò al Salone del Libro di Torino per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico", aveva scritto su Facebook Polacchi. "Se avete a cuore la libertà d'espressione vi aspetto. I libri non devono conoscere censura". Ma a quanto para la censura gliel'hanno appioppata lo stesso.