Il cinema al tempo del coronavirus: nasce la piattaforma digitale

Inizia il conto alla rovescia per la nascita di MioCinema la prima piattaforma che mette in relazione il pubblico appassionato al cinema di qualità, la sala cinematografica e l'universo digitale. Cliccando su www.miocinema.it dal 18 maggio tutti gli appassionati di cinema d'autore avranno a disposizione una piattaforma a loro dedicata, focalizzata sul grande cinema di qualità.



Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro.



Due gli obiettivi primari di MioCinema. Creare la prima comunità del cinema d'autore in Italia, diventando un punto di riferimento per il vasto pubblico di appassionati, e contestualmente lavorare insieme alle sale ad un sistema integrato di offerta e comunicazione, che ribadisca il ruolo centrale del cinema come punto di riferimento sociale e culturale sul territorio.