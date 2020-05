Giovani Lega depongono fiori per i fucilati del 1898

Anche quest'anno i giovani della Lega di Monza, nel rispetto del distanziamento sociale, hanno deposto dei fiori in piazza San Paolo in memoria dei sette cittadini di Monza fucilati il 7 maggio del 1898 dall'esercito sabaudo al comando del generale Fiorenzo Bava Beccaris. La commemorazione è avvenuta venerdì.



"Quest'anno era in programma la posa della targa e una cerimonia ufficiale di commemorazione, come chiediamo da anni e come da mozione approvata in Aula consiliare", afferma Laura Capra consigliere comunale di Monza. "L'attuale situazione emergenziale ha purtroppo causato il rinvio di tale commemorazione. Rimango fiduciosa che non appena sarà terminata l'emergenza potrà finalmente essere apposta la targa commemorativa. Abbiamo voluto comunque rendere omaggio alle vittime, la cui unica colpa fu quella di protestare per l'aumento delle tasse sul grano".