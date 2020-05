Conte promette soldi a pioggia, il Governo toglie fondi alle famiglie

Il Governo "affama le famiglie". Lo scrive oggi Libero, commentando il fatto che siano stati tolti 30 milioni di euro dal fondo (già magro) destinato a genitori e figli. La Lega e il Family day hanno chiesto chiedono le dimissioni della titolare del dicastero, Elena Bonetti, ministro renziano della Famiglia. L'incompetenza e la pericolosità di questo esecutivo è ogni giorno più manifesta: a fronte dei quattro milioni di nuovi disoccupati vittime del coronavirus e dei 55mila nostri concittadini costretti a vivere per strada il ministro Bellanova non trova di meglio che dirottare l'attenzione, a rischio di far cadere un già traballante Governo, sulla maxi-sanatoria per gli immigrati.



Gli italiani evidentemente vengono sempre dopo (e comunque, se Bellanova riuscisse a far cadere il Governo solo per lo scontro renziani-piddini non potremmo che esserle grati). Ci si mette anche Giggino Di Maio, che regala 500 milioni al Terzo mondo nonostante l’Italia sia costretta ad indebitarsi per garantire le cure ai cittadini. Intanto le famiglie italiane sono allo stremo e aumentano i suicidi.



Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, ha denunciato quest'ennesimo sconcio: "Si scopre che il fondo per le famiglie è stato decurtato di 30 milioni, come si evince da un documento sul sito della Camera dei Deputati". Gli fa eco il senatore leghista Simone Pillon: "Milioni di famiglie non possono restare senza supporto in questo momento, subito seguito da Matteo Salvini: "In questo momento drammatico, il governo taglia il fondo per aiutare i genitori. Ha ragione il Family Day, preoccupato per il rischio che molte famiglie sprofondino nella povertà assoluta". Dopo qualche ora Bonetti fa marcia indietro e annuncia: "Non c'è alcun taglio al fondo famiglia già approvato, le sue risorse sono state tutte destinate alle politiche familiari, insieme ai 600 milioni aggiuntivi che la legge di bilancio ha destinato alle famiglie". Ma nessuno le crede. Staremo a vedere, l'aspettiamo alla prova dei fatti.